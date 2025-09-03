Matera, sindaco Nicoletti: “Dimostrato di voler bene alla Città”

“Abbiamo dimostrato di volere il bene della città”. Così il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha concluso il suo intervento nel Consiglio Comunale tenutosi ieri pomeriggio, nel quale sono state approvate le linee programmatiche dopo un percorso condiviso con tutte le forze politiche, che ha visto anche l’approvazione di sei ordini del giorno ad integrazione e a sostegno del programma di governo.

“Ringrazio i consiglieri e le forze politiche per l’approvazione del documento. Ancora una volta è stato accolto il mio invito al dialogo, ed è evidente che ci sia stata un’apertura dall’una e dall’altra parte, apertura che io ho apprezzato e che gli stessi cittadini di Matera apprezzeranno. Le linee programmatiche non sono un libro dei sogni: il documento che abbiamo approvato ha la concretezza, la lungimiranza e l’autorevolezza che merita una città come Matera, città internazionale, piena di sfaccettature, attese e bisogni da affrontare. Oggi tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, hanno dimostrato responsabilità e apertura, nel venire incontro ad un’esigenza non di un sindaco o di una Giunta, ma di una intera città. E a quanti parlano di un blocco che sta vivendo l’attività di governo, ricordo di contare i Consigli Comunali che abbiamo avuto dal 30 giugno ad oggi, inclusa la pausa estiva; questo è l’ottavo Consiglio Comunale, e in questa nostra intensa attività abbiamo approvato una variazione di bilancio importante, che ha garantito diversi obiettivi: dai livelli di assistenza nel welfare al rifacimento di tutte le aree gioco dei parchi, dalla gestione dei luoghi della cultura al turismo, dal decoro pubblico e manutenzione delle aree verdi nei borghi e nel periurbano (come una prima pulizia straordinaria delle caditoie) all’impiantistica sportiva, a tante altre cose dalle più piccole alle più grandi e lungimiranti, sempre e soltanto nell’interesse dei cittadini. Ringrazio la Giunta per il lavoro che sta effettuando, adesso anche in giro per la città, con l’iniziativa della Giunta itinerante. Vogliamo continuare nel solco del dialogo su tutte le questioni che conosciamo bene, e affronteremo le questioni politiche per garantire il governo di qualità che la nostra Matera merita nell’interesse dei nostri cittadini”.

