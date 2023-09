Matera, si presenta il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri

MATERA – Questa mattina presso la Sala Stampa del Comando Provinciale Carabinieri di Matera, il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni Russo, si è presentato ai rappresentanti degli organi d’informazione.

Lucano di origine e abruzzese di adozione, il Colonnello Russo proviene da Bologna, dove, negli ultimi due anni ha guidato il Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri.

Arruolatosi nel 1993 come sottufficiale, ha operato per un biennio presso il Comando di Roma-Piazza Venezia, per poi frequentare l’Accademia Militare di Modena (dal 1997 al 1999) e ultimare il ciclo di studi presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo nel 2002 la laurea in giurisprudenza ed in scienze strategiche.

Dopo un breve periodo trascorso nell’organizzazione mobile dell’Arma, ha operato fino al 2016 nell’ambito dell’organizzazione territoriale, reggendo il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Taurianova e i comandi delle Compagnie di Crotone, Foggia ed Ancona.

Ha partecipato a due missioni all’estero, prima a Nassiriya in Iraq da luglio a novembre 2003 nella missione “Antica Babilonia”, e quindi a Mogadiscio in Somalia nel 2014 nella missione “EUTM Somalia” sotto l’egida dell’Unione Europea.

Dal 2016 al 2021 ha operato presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma, in diverse articolazioni dello Stato Maggiore (Uffici “Assistenza e Benessere del Personale” e “Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e Materiali per la Telematica”).

Nel corso dell’incontro odierno, l’ufficiale, insediatosi lo scorso 11 settembre, ha espresso gratitudine verso la scala gerarchica per il prestigioso incarico cui è stato designato, nella consapevolezza della gravosità dell’impegno e delle responsabilità che ne derivano. Ha rimarcato di poter contare su una squadra di collaboratori fortemente determinata e professionalmente all’altezza che saprà assicurare la vicinanza dell’Arma ai cittadini, alle istituzioni ed alle organizzazioni sociali.

