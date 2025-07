Matera, si cerca 35enne disperso: visto nei pressi dell’aeroporto di Bari

MATERA – Da questa mattina sono state avviate le ricerche per ritrovare il materano Francesco Basile, 35 anni da compiere il prossimo 14 agosto. Basile indossava una maglia di colore giallo-arancio, un pantalone di colore grigio con alcuni disegni di fantasia e aveva con sé un marsupio di colore nero e uno zainetto di colore nero. L’ultima volta in cui è stato avvistato Basile risale alle ore 4.55 di giovedì 3 luglio 2025 in prossimità dell’area destinata alla partenza dei bus navetta per l’aeroporto di Bari Palese. L’autista del bus navetta ha confermato alla famiglia di Basile di averlo notato il giovane materano indeciso se salire o meno sul mezzo di trasporto e che alla fine ha deciso di mettersi in viaggio. Una volta raggiunto l’aeroporto di Bari-Paleso lo stesso autista ha notato che Francesco Basile era nuovamente indeciso sul da farsi ma poi è sceso dal bus navetta. La famiglia purtroppo non riesce a mettersi in contatto telefonicamente con Francesco Basile perchè il suo cellulare risulta scarico. Ecco il post del fratello.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author