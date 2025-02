Matera, sequestrato un chilo e mezzo di droga nel carcere

MATERA – Nella giornata di giovedì 13 febbraio nella Casa Circondariale di Matera, è stata rinvenuta sostanza stupefacente per un peso di 1,5 kg, destinata con tutta probabilità ai detenuti ristretti nel carcere. A darne notizia Il segretario Sinappe della provincia di Matera, Artemio Uricchio.

Il rinvenimento dell’ingente quantitativo è stato possibile grazie all’intuito eccezionale di un Agente di Polizia penitenziaria, in servizio nel carcere della Città dei Sassi, che grazie ad una scrupolosa attività di servizio si è reso conto di azioni sospette e dopo un’attenta ricerca, unitamente ad altro Personale, è riuscito a rinvenire la droga facendo si che la stessa non giungesse all’interno del carcere. Il Sinappe ringrazia gli Agenti di polizia penitenziaria perchè, nonostante la grave carenza di organico e la mancanza di strumenti e mezzi, riescono a contrastare la delinquenza grazie ad un attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e metodi eccezionalmente intuitivi.

Intanto lunedì 17 febbraio il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece sarà a Potenza in visita al carcere accompagnato dal Segretario SAPPE della Basilicata Saverio Brienza e dai dirigenti sindacali regionali e locali: alle 15 la visita proseguirà nel penitenziario di Melfi e il giorno dopo, in quello di Matera per fare il punto sulla situazione delle carceri lucane.

