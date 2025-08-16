Matera, scuola “Pascoli” vandalizzata. Indagini in corso

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, l’istituto comprensivo “Giovanni Pascoli” di Matera, plesso Lazazzera-Moro, ha visto la spiacevole visita di alcuni vandali che scavalcando la recinzione hanno prima forzato una finestra e poi sono entrati nell’istituto.
Il risultato? Varie scritte e sparso a terra alcuni oggetti. La dirigente scolastica, Caterina Policaro, attraverso un post sui canali ufficiali dell’istituto comprensivo ha denunciato l’accaduto e soprattutto informato di aver immediatamente avvisato le autorità per verificare che è stato sottratto anche del materiale. Ovviamente, le indagini sono in corso per individuare i responsabili dell’accaduto.
E intanto, la stessa dirigente scolastica si lascia andare ad una riflessione amara: “Cosa cercavano? Cosa volevano dimostrare? Certo è che emerge un’altra istanza educativa notevole per la nostra scuola e per la città, su cui riflettere”.
