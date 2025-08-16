16 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Le immagini dell'accaduto, foto: IC Pascoli Matera

Matera, scuola “Pascoli” vandalizzata. Indagini in corso

Roberto Chito 16 Agosto 2025
centered image

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, l’istituto comprensivo “Giovanni Pascoli” di Matera, plesso Lazazzera-Moro, ha visto la spiacevole visita di alcuni vandali che scavalcando la recinzione hanno prima forzato una finestra e poi sono entrati nell’istituto.

Il risultato? Varie scritte e sparso a terra alcuni oggetti. La dirigente scolastica, Caterina Policaro, attraverso un post sui canali ufficiali dell’istituto comprensivo ha denunciato l’accaduto e soprattutto informato di aver immediatamente avvisato le autorità per verificare che è stato sottratto anche del materiale. Ovviamente, le indagini sono in corso per individuare i responsabili dell’accaduto.

E intanto, la stessa dirigente scolastica si lascia andare ad una riflessione amara: “Cosa cercavano? Cosa volevano dimostrare? Certo è che emerge un’altra istanza educativa notevole per la nostra scuola e per la città, su cui riflettere”.

centered image

