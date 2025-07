Matera, scoperta condotta ottocentesca in Piazza della Visitazione

Domenico Bennardi (M5S): “Manufatto che va salvato e integrato nel parco, è un’occasione per la città”

I lavori in corso in Piazza della Visitazione, a Matera, hanno portato alla luce una struttura sotterranea in muratura, che secondo le prime valutazioni tecniche potrebbe appartenere a un’antica condotta idraulica risalente alla seconda metà dell’Ottocento.

Si tratterebbe di un segmento del sistema di drenaggio della falda freatica del colle di Macamarda, utilizzato per proteggere l’abitato dall’umidità e canalizzare le acque verso i principali serbatoi cittadini, tra cui il Palombaro Lungo.

La scoperta riguarda un corridoio in muratura compatibile con progetti idraulici documentati a fine Ottocento, riconducibili a un percorso che da via Don Minzoni attraversava il cosiddetto “diurno”, per proseguire lungo via De Blasis, via A. Persio e confluire infine nel sistema idrico del Palombaro. Simili strutture sono note anche in via Gramsci, un tempo collegate alla scomparsa fontana Ferdinandea.

Il consigliere comunale Domenico Bennardi, esponente del Movimento 5 Stelle, ha chiesto pubblicamente di non perdere l’occasione di valorizzare quanto emerso, proponendo di integrare il manufatto nel progetto del nuovo parco urbano. “Rendere visibile il corridoio, con una teca trasparente o una passerella, darebbe un valore aggiunto all’intervento in corso e rafforzerebbe l’identità storica della città”, ha dichiarato.

Bennardi ha ricordato esempi virtuosi già in atto, come il recupero degli affreschi presso Porta Pistola, e ha invitato l’amministrazione a non ripetere quanto avvenuto in passato con il riinterramento della necropoli ritrovata durante precedenti lavori. “Matera è una città stratificata. Ogni cantiere è un’occasione di scoperta che merita attenzione”, ha aggiunto.

Nell’ottica di una sinergia tra sviluppo urbano e tutela del patrimonio, Bennardi ha infine proposto il coinvolgimento dell’Università della Basilicata, facendo riferimento alla Carta del Potenziale Archeologico siglata nel corso del suo mandato da sindaco.

“Confido che il sindaco e la nuova Giunta valutino questa proposta con spirito costruttivo. Solo così potremo costruire un futuro che custodisca e valorizzi le nostre radici”, ha concluso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author