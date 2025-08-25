Matera, sanità: l’importanza di donare sangue in estate

Da sempre, l’estate, rappresenta un periodo critico per le donazioni di sangue che tendono a diminuire per l’assenza dei donatori. Anche nel periodo estivo, si ha la stessa necessità di quantitativo di sacche di sangue per fare fronte ai vari casi di emergenza.

Pertanto, nei giorni scorsi il direttore sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco ha dato il proprio contributo, donando sangue presso il servizio immunotrasfusionale dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Presso lo stesso reparto, ma all’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro, Gigliobianco ha incontrato e ringraziato il personale sanitario per l’importante lavoro che svolge nel presidio jonico.

Donare sangue non rappresenta solo solidarietà, ma soprattutto un’opportunità concreta di verificare il proprio stato di salute attraverso il sangue prelevato. Come all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, è possibile donare anche presso il Giovanni Paolo II di Policoro.

Servizio, disponibile anche attraverso le associazioni di donatori AVIS e Fidas, ovviamente prima effettuando la prenotaUna donazione regolare contribuisce al rinnovamento del sangue e al benessere di tutta la comunità.

