Matera, sabato 22 aprile l’inaugurazione della nuova palestra dell’Iis Morra-Da Vinci

MATERA – La città di Matera e una vasta platea di studenti ritrovano un importante strumento per lo svolgimento della pratica sportiva connessa al percorso scolastico. La nuova palestra del Morra-Da Vinci, infatti, sarà inaugurata sabato 22 aprile, alle 10.30, alla presenza del presidente della Provincia, Piero Marrese, del dirigente scolastico, Caterina Policaro, e delle massime autorità civili, religiose e militari della città.

I lavori, finanziati con il decreto MUTUI BEI Edilizia Scolastica per un importo di 975mila euro, sono consistiti nella preventiva demolizione e successiva ricostruzione del corpo palestra. Nel dettaglio la nuova palestra è costituita da un corpo di fabbrica autonomo da utilizzare come centrale termica; un altro, adiacente, da utilizzare come spogliatoio e, infine, dalla palestra a servizio dell’edificio scolastico del Morra-Da Vinci.

“Non è il primo obiettivo centrato – ha rimarcato Marrese – e neanche l’ultimo: dopo l’inaugurazione dei campetti dell’ITCG Loperfido di Matera, del nuovo plesso dell’Alberghiero di Marconia, della palestra dell’Iis Pitagora di Policoro, ecco una nuova struttura per i nostri studenti che, dopo un periodo di tempo davvero lungo, possono riappropriarsi finalmente della loro palestra. Accrescere, modernizzare ed ampliare l’offerta scolastica è una delle mission della Provincia di Matera: proseguiremo su questa strada virtuosa intrapresa pur nelle ristrettezze economiche nelle quali versano le Province. Questa – ha concluso il presidente – è un’altra importante battaglia che continuerò a condurre”.

Anche il dirigente scolastico del Morra-Da Vinci, Caterina Policaro, ha rimarcato l’importanza di questa inaugurazione: “Preliminarmente voglio ringraziare il presidente Marrese per aver fortemente voluto questo importante risultato. Finalmente gli studenti potranno tornare a praticare l’attività sportiva in una sede moderna, sicura e logisticamente accessibile dopo tanti anni”.

Dopo il canonico taglio del nastro sono in programma alcune gare amichevoli di volley e basket tra rappresentative di studenti dell’istituto.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp