Matera, ruba borsello in chiesa: denunciata donna di 70 anni

Una donna di oltre 70 anni, residente a Matera, è stata denunciata dalla Polizia con l’ipotesi di furto, dopo essersi impossessata di un borsello dimenticato da un anziano all’interno di una chiesa.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante, l’uomo si sarebbe rivolto in stato di agitazione a una pattuglia, riferendo di aver lasciato per errore il proprio borsello su una sedia in chiesa e di non averlo più trovato al momento del rientro, pochi minuti dopo.

Le prime testimonianze raccolte tra i presenti hanno indicato una donna con capelli neri, vestita di nero e accompagnata da un cane di piccola taglia, vista uscire rapidamente da una porta secondaria dell’edificio religioso. Grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno potuto accertare che la stessa donna si era seduta accanto alla sedia dove era stato lasciato il borsello e, dopo alcuni istanti, lo aveva riposto nella propria borsa.

Durante un successivo pattugliamento, i poliziotti hanno individuato un uomo che passeggiava con un cane simile a quello segnalato. Alla vista dei fotogrammi estratti dal video, l’uomo ha riconosciuto la propria moglie, che poco dopo è stata fermata dalla Volante.

Indossava ancora gli stessi abiti. Davanti alle evidenze, la donna ha ammesso di aver restituito il borsello con i documenti a una parrocchiana, trattenendo però 60 euro in contanti, poi oggetto di segnalazione alle autorità.

La vicenda è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, con il rispetto delle garanzie previste per la persona indagata e in attesa dell’esito dell’eventuale procedimento.

