Matera: ritrovato in Romania Francesco Basile, il 35enne scomparso

Erano iniziate ieri, giovedì 3 luglio le ricerche di uomo di 35 anni di Matera, Francesco Basile. Oggi è stato ritrovato in buona salute in un paese estero, in Romania.

L’ultima volta in cui è stato avvistato Basile risale alle ore 4.55 di giovedì 3 luglio 2025 in prossimità dell’area destinata alla partenza dei bus navetta per l’aeroporto di Bari Palese. L’autista del bus navetta aveva confermato alla famiglia di Basile di aver notato il giovane materano indeciso se salire o meno sul mezzo di trasporto e che alla fine ha deciso di mettersi in viaggio.

Dall’aeroporto del capoluogo pugliese dunque Basile si è imbarcato su un volo che lo ha portato in Romania, dove è stato ritrovato quest’oggi.

