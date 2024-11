Matera, rinviato a giudizio 18enne autore di 5 furti in negozi del centro

MATERA – Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera, a seguito di indagini, ha identificato un uomo, 18enne, presunto autore di alcuni furti commessi in città, nello scorso mese di agosto. Nei suoi confronti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera ha emesso l’avvio di conclusione delle indagini preliminari.

Nella serata del 31 agosto 2024, tre titolari di altrettanti esercizi commerciali di Matera, segnalavano al numero di emergenza 113 di aver subito il furto di prodotti alimentari e di contante presente in cassa ad opera di un giovane.

L’attività d’indagine avviata, nell’immediatezza, da personale delle Volanti e della Squadra Mobile portava a ritenere che l’autore dei furti, commessi fra le 16.00 e le 22.00, fosse la stessa persona, sia per la descrizione che ne fornivano i testimoni, sia per il modus operandi, consistito nel distrarre le commesse con richiesta di prodotti di magazzino ed approfittare della momentanea assenza per appropriarsi di alcuni prodotti ovvero dei soldi custoditi nelle casse

Le indagini, proseguite incessantemente, portavano ad attribuire al presunto ladro altri due furti, commessi sempre all’interno di negozi di alimentari, in data 10 e 18 agosto 2024.

Attraverso l’ascolto dei numerosi testimoni e la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, comprese quelle della Questura, atteso che uno dei furti era stato commesso proprio nei paraggi, gli investigatori riuscivano ad acquisire ulteriori particolari utili alla identificazione del giovane, un cittadino straniero senza fissa dimora, che era solito bazzicare nelle vie del centro.

Rintracciato e fermato dai poliziotti della Squadra Mobile nella stessa mattinata del 1° settembre, l’uomo ammetteva le proprie responsabilità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author