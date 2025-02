Matera-Real Acerrana 1-0: Baldi mette la firma sul quinto posto

L’incornata vincente di Baldi nel finale di partita regala una vittoria davvero importante al Matera. C’è il ritorno alla vittoria dopo tre turni di astinenza e soprattutto i biancoazzurri allungano sulle dirette concorrenti, prendendosi nuovamente il quinto posto in solitaria. L’1-0 sulla Real Acerrana vede il Matera tornare alla vittoria dopo ben tre partite di astinenza.

Il primo tempo

Il primo squillo del match è per la Real Acerrana dopo appena 2 minuti: Elefante scappa via e ci prova, ottima presa di Testagrossa. In verità, la partita non offre molti spunti. Il Matera prova a far gioco su entrambe le corsie con Burzio sulla destra e Kernezo a sinistra, gli ospiti si difendono con ordine senza rinunciare ad affondare in contropiede. L’unica vera emozione dei primi 45 minuti arriva a dieci dalla fine. Insidiosa punizione di Napolitano con Rendina che devia, ci prova Sicurella a botta sicura ma un difensore trova la decisiva deviazione sulla linea.

Il secondo tempo

Il canovaccio del match non cambia e le emozioni latitano. Il Matera non riesce ad incidere. La migliore occasione capita sui piedi di Di Piazza al 23’ ma l’attaccante, seppur da buonissima posizione, colpisce l’esterno della rete. La Real Acerrana tiene botta ma nel finale prova a pungere e si rende anche pericolosa per due volte con Samb. Prima al 35’ quando dagli sviluppi del corner l’attaccante trova l’incornata: palla che termina di pochissimo a lato. Poi, al 42’ quando approfitta di un’indecisione di Testagrossa e un difensore e da posizione defilata prova il diagonale che si stampa sul palo. E da gol sbagliato, a gol subito. Perché sul capovolgimento di fronte, il Matera trova la rete della vittoria. Punizione battuta da Berardocco che pennella un ottimo pallone per Baldi che in piena area incorna in rete.

Il tabellino live

Matera-Real Acerrana 1-0

Reti: al 44′ st Baldi (M).

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Tazza, Casiello, Basualdo (dal 16′ st Giordani), Sicurella (dal 41′ st Berardocco), Burzio (dal 24′ st Gaeta), Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Brahja, Paramatti, Carbone, Oliveri, Appeso, Carpineti. Allenatore: Ferri.

Real Acerrana (4-3-3): Rendina, Todisco, Allegra (dal 45′ st Iadaresta), De Giorgi, Caminiti, F. Esposito, Langella, Fabiano (dal 24′ st E. Esposito), Cassata (dal 16′ st Pelliccia), Samb, Elefante. A disposizione: Pirrò, Fontana, Ciarmiello, Mundula, Marasco, Forante. Allenatore: Sannazzaro.

Arbitro: Targhetta di Castelfranco Veneto.

Assistenti: Carraretto di Treviso e Nikolic di Merano.

Note: Giornata soleggiata sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Napolitano, Gaeta (M) e Allegra, Pelliccia (RA). Angoli: 7-1. Recupero: 2′ pt. Spettatori: 1500 circa con una trentina dei quali ospiti.

Rivivi il match

Cronaca secondo tempo

49′ – Finisce qui! Game over al XXI Settembre-Franco Salerno! La rete di Baldi vale al Matera tre punti importanti.

49′ – Kernezo! Fa tutto da solo il numero 14 che si accentra e ci prova: palla alta.

48′ – Chance per la Real Acerrana: punizione di De Giorgi, palla per Langella che ci prova ma Testagrossa non si lascia sorprendere.

45′ – Ci saranno 3 minuti di recupero.

45′ – Sostituzione Real Acerrana: esce Allegra, entra Iadaresta.

44′ – Gol del Matera! I biancoazzurri la sbloccano nel finale! Dagli sviluppi di calcio di punizione ci pensa Baldi ad incornare in rete.

42′ – Palo della Real Acerrana! Ospiti vicinissimi al vantaggio: Testagrossa e un difensore non si comprendono, Samb ruba il tempo e prova il diagonale: palla che si stampa sul legno.

41′ – Sostituzione Matera: esce Sicurella, entra Berardocco.

35′ – Samb! Occasione per la Real Acerrana! Dagli sviluppi del calcio di punizione è il numero 77 che trova l’incornata: palla che termina di pochissimo a lato.

34′ – Ammonito Pelliccia nelle fila dei granata.

29′ – Ammonito Gaeta nei biancoazzurri.

27′ – Samb! Real Acerrana pericolosa! Ottimo pallone per il numero 77 che si gira e ci prova: Testagrossa blocca in due tempi.

24′ – Sostituzione Real Acerrana: esce Fabiano, entra E. Esposito.

24′ – Sostituzione Matera: esce Burzio, entra Gaeta.

23′ – Di Piazza! Ottima occasione suoi piedi del numero 20: palla in area ma calcia sull’esterno della rete.

22′ – Siamo a metà primo tempo. Partita che non sta offrendo nessuna emozione. Il Matera attacca ma senza incidere, la Real Acerrana non corre pericoli.

20′ – Sostituzione Real Acerrana: esce Cassata, entra Pelliccia.

16′ – Sostituzione Matera: esce Basualdo, entra Giordani.

14′ – Cominciano ad arrivare i primi mugugni dal pubblico del XXI Settembre-Franco Salerno. Invece, qualche minuto fa, la Curva Sud ha chiesto alla squadra di tirare fuori “gli attributi”.

11′ – Ammonito Napolitano tra le fila biancoazzurre.

10′ – Canovaccio del match che non è assolutamente cambiato rispetto al primo tempo.

6′ – Burzio! Prova con una girata impossibile: palla che termina altissima.

2′ – Palla per Kernezo che scappa via verso la porta avversaria: si fa incredibilmente rimontare dai difensori avversari che chiudono in rimessa laterale.

0′ – Riprende il match! Nessuna sostituzione nell’intervallo.

Cronaca primo tempo

47′ – Finisce qui il primo tempo: è 0-0 tra Matera e Real Acerrana.

45′ – Ci saranno minuti di recupero.

40′ – Cinque minuti al termine del primo tempo! Ancora Matera che spinge ma che non riesce ad affondare. Real Acerrana che controlla al meglio.

38′ – Ci prova Samb dalla distanza: conclusione che non impensierisce Testagrossa che blocca sicuro.

36′ – Matera ad un passo dal gol! Punizione di Napolitano: Rendina riesce a deviare, ci prova a botta sicura Sicurella ma un difensore riesce a ribattere. Prima vera occasione del match.

35′ – Ammonito Allegra: primo giallo del match. E punizione per il Matera da ottima posizione.

31′ – Kernezo! Squillo del Matera: palla di Casiello per il numero 14 che si accentra e spara in porta, palla a lato che non crea problemi a Rendina.

30′ – Siamo alla mezzora: sempre reti bianche al XXI Settembre-Franco Salerno. Partita che non ha regalato nessuna emozione finora.

29′ – Fabiano! Botta dalla distanza del numero 34: palla che termina altissima.

27′ – Nessuna emozione finora. Il Matera non riesce proprio ad incidere in questa fase.

23′ – Elefante! Punizione a giro del numero 33: palla che termina di poco alta sopra la traversa.

20′ – Si rivede la Real Acerrana: palla di Samb per Esposito che in piena area viene chiuso da un difensore.

17′ – Fase del match in cui il Matera prova l’affondo sia a destra con Burzio che a sinistra con Kernezo: la difesa granata fa ottima guardia. Resta la fase di stallo.

12′ – Matera che prova a premere: tre corner guadagnati nel giro di un minuto ma in nessuno di questi i biancoazzurri sono stati pericolosi.

10′ – Primi 10 minuti al XXI Settembre-Franco Salerno, è 0-0 tra Matera e Real Acerrana. Qualche squillo da ambo le parti ma nessuna vera occasione finora.

6′ – Si vede il Matera! Tiro-cross di Burzio: Rendina smanaccia, nessuno riesce ad arrivare sulla sfera.

5′ – Ancora Real Acerrana! Cross di Todisco per Esposito che ci prova al volo: palla alta.

3′ – In questa prima fase è Napolitano che affianca Basualdo a centrocampo, Sicurella agisce sulla trequarti. Confermato il 4-2-3-1 in casa biancoazzurra.

2′ – Elefante! Primo squillo del match della Real Acerrana. il numero 33 scappa via e prova il diagonale ma Testagrossa non si lascia sorprendere, bloccando la sfera.

0′ – Partiti! E’ cominciata Matera-Real Acerrana al XXI Settembre-Franco Salerno.

Le probabili formazioni

Qui Matera – Due novità in casa biancoazzurra: nel 4-2-3-1 di Ferri c’è la novità di Baldi al centro della difesa e Basualdo in mezzo al campo. Per il resto, è lo stesso undici della vigilia.

Qui Real Acerrana – Due novità in casa campana: nel 4-3-3 di Sannizzaro c’è Rendina tra i pali, mentre Cassata va a prendere il posto di Laringe nel tridente. Confermata la presenza di Samb unica punta.

Così in campo

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Tazza, Casiello, Basualdo, Sicurella, Burzio, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Brahja, Paramatti, Gaeta, Carbone, Oliveri, Appeso, Berardocco, Carpineti, Giordani. Allenatore: Ferri.

Real Acerrana (4-3-3): Rendina, Todisco, Allegra, De Giorgi, Caminiti, F. Esposito, Langella, Fabiano, Cassata, Samb, Elefante. A disposizione: Pirrò, Fontana, Pelliccia, Iadaresta, Ciarmiello, Mundula, Marasco, E. Esposito, Forante. Allenatore: Sannazzaro.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta scritta di Matera-Real Acerrana, match valido per la 25esima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo minuto per minuto.

