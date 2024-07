Matera, pubblicato il bando per partecipare alla Marcia della pace PerugiAssisi 2025

MATERA – C’è tempo fino al prossimo 31 luglio, per partecipare al bando che selezionerà 40 ragazzi tra 18 e 30 anni chiamati ad animare la Marcia della pace PerugiAssisi 2025. Lo rende noto il sindaco Domenico Bennardi con l’assessore alle Politiche giovanili Angela Mazzone, invitando tutti i giovani materani ad attivarsi. La partecipazione al progetto è gratuita, come recita la lettera d’invito, perché finalizzata a: “(…)accrescere le competenze essenziali nella vita e nella costruzione della pace; analizzare e riflettere sulla situazione che stiamo vivendo (a partire dal “Patto per il futuro” delle Nazioni unite); pensare, progettare e organizzare la prossima Marcia della pace e della fraternità; progettare e promuovere la partecipazione delle giovani generazioni alla Marcia e, più in generale, alla costruzione della pace e avanzare proposte per i cittadini e le istituzioni. Di fatto, si tratta di un percorso di alta formazione-ricerca-azione, centrato sulla partecipazione responsabile di ogni componente del gruppo, accompagnato da formatori estremamente qualificati (esperti, professori universitari, ricercatori, attivisti). Concretamente si propone di partecipare a questo percorso e ad almeno 3 degli incontri previsti: iniziale, finale e uno intermedio; partecipare ai momenti di riflessione e ai lavori di gruppo online. Il tempo richiesto sarà limitato e flessibile, molto dipenderà anche dalla disponibilità”. I costi di viaggio, vitto e soggiorno relativi agli incontri in presenza sono a carico della Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace. L’iniziativa è nata in seno al progetto europeo avviato dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, insieme al Coordinamento nazionale Enti locali per la pace e i diritti umani, e al Centro di ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca” dell’università di Padova. I giovani selezionati parteciperanno a diversi momenti nei prossimi 18 mesi, seguendo le attività della Fondazione e approfondendo il “Patto per il futuro”, che sarà negoziato e approvato a conclusione del “Summit of the Future” delle Nazioni unite il 23-24 settembre 2024. Obiettivo del progetto è sviluppare il senso critico e la partecipazione attiva al processo di costruzione di una società dove il termine “pace” non sia solo l’opposto di guerra, ma un metodo quotidiano per affrontare i conflitti con l’intento di non essere più schiavi della violenza. L’obiettivo sarà raggiunto creando una comunità di giovani che vogliano prendere la parola e siano in grado di trattare in maniera adeguata i problemi legati alla pace, ai diritti umani e alla situazione globale nella quotidianità e nei loro contesti locali di vita. «Un’iniziativa dall’altissimo valore etico e formativo -commentano Bennardi e Mazzone- pertanto invitiamo tutti i giovani materani rientranti nella fascia d’età del bando a partecipare con entusiasmo, affinché anche Matera Città della pace possa essere ben rappresentata nella Marcia PerugiAssisi 2025». Gli uffici e l’assessore Mazzone saranno a disposizione per supportare gli interessati, che si potranno iscrivere utilizzando il modulo Google reperibile su: https://forms.gle/Cks9SjZyTtdiNPzF9).

