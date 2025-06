Matera, Pronto Soccorso verso la riqualificazione per i tanti accessi

Il Pronto Soccorso dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera è pronto a rinnovarsi. È stato finanziato il progetto di ampliamento e riqualificazione che prevede una nuova struttura di 400 metri quadrati, adiacente a quella esistente, ed una ristrutturazione completa dei 900 metri quadri che include l’adeguamento sismico della struttura e l’introduzione di un nuovo parco tecnologico.

Secondo il nuovo Dipartimento di Emergenza e Accettazione, sarà previsto l’ampliamento della sala attesa, pronta ad accogliere 70 utenti con un ingresso ridisegnato. Il nuovo Pronto Soccorso avrà una struttura rinnovata, in modo da suddividere, già in fase di triage, i pazienti critici da quelli meno gravi. Ci sarà una sala di stabilizzazione per patologie infettive, con impianti per l’isolamento e una sala di osservazione breve intensiva per la gestione temporanea. Oltre ad un’area dedicata a eventuali degenti da ricoverare in Sub-intensiva Generale ed una sala d’attesa più riservata, pensata per utenti e pazienti barellati post-triage.

Potenziamento strutturale e tecnologico dovuto ai numerosi accessi, con 15.600 utenti registrati nel primo semestre 2025, con una proiezione di crescita del 6,5 per cento rispetto al 2024. Davanti a questi numeri, l’Asm conferma il proprio impegno nel garantire un’assistenza tempestiva, sicura e di qualità, con nuove assunzioni per rafforzare l’organico, anche in virtù del nuovo concorso.

Soddisfazione da parte del direttore generale dell’Asm, Maurizio Friolo in vista delle nuove sfide e degli investimenti in risorse umane, spazi e tecnologie per offrire ai cittadini un’assistenza migliore. Di fronte al crescente numero di accessi impropri, Friolo raccomanda di recarsi al Pronto Soccorso esclusivamente per situazioni di reale emergenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author