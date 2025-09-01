Matera, presentata mozione sulla sicurezza stradale

Rafforzare la cultura della sicurezza stradale per prevenire tragedie e diffondere nei ragazzi la responsabilità di una guida sicura e rispettosa delle regole.

In sintesi, è questo il motivo della mozione presentata dal consigliere Domenico Bennardi del Movimento 5 Stelle, insieme a Vincenzo Santochirico e Marina Rizzi di Progetto Comune e Raffaele Angelo Cotugno del Gruppo Misto, chiedendo all’attuale amministrazione comunale di supportare questa iniziativa, avviando i successivi tavoli tecnici.

Idea nata a seguito del gravissimo incidente avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 24 agosto in via San Vito a Matera, che ha coinvolto tre auto e visto operare d’urgenza due fratellini di 5 e 8 anni dall’equipe medica dell’ospedale Madonna delle Grazie, a cui hanno salvato la vita.

Una proposta che ha come obiettivo quello di istituire corsi gratuiti di formazione sulla sicurezza stradale per gli studenti delle scuole superiori di Matera, sotto il coordinamento della Polizia Locale e in collaborazione con le autoscuole del territorio.

Una proposta che secondo Bennardi non comporta alcun onore per il Comune e che punta a dare continuità a precedenti iniziative già avviate quando era sindaco della Città.

In particolare, l’ex primo cittadino di Matera, si riferisce al progetto educativo “Esco ma non bevo”, o a quando si era riusciti a dedicare giornate alla sicurezza stradale in spazi urbani dedicati con la collaborazione, di scuole, autoscuole e uffici competenti.

In questo modo, secondo i firmatari della mozione, l’obiettivo è quello di far crescere una consapevolezza diffusa e duratura, che non si limiti al solo conseguimento della patente, ma che diventi parte integrante del percorso scolastico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author