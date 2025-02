Matera, prende quota la soluzione interna per la panchina. La situazione

Sono ore di riflessione in casa Matera dopo l’esonero del tecnico Alfio Torrisi. Il club del presidente Tosoni sta cercando di capire come risolvere la questione panchina dopo la decisione di chiudere con il tecnico siciliano dopo appena tre mesi, nonostante un progetto su base biennale.

Nelle ultime ore, sta prendendo piede l’ipotesi della promozione di Marco Ferri come allenatore. Il tecnico genovese, vice di Torrisi sembra essere il favorito per poter guidare la squadra biancoazzurra. Da capire se si tratterà di una soluzione pro-tempore, oppure si andrà avanti fino al termine della stagione. Alla base di questa valutazione il fatto che Ferri conosca appieno la squadra, avendo lavorato fianco a fianco con Torrisi in questi tre mesi.

Da non sottovalutare, anche le altre soluzioni. Al momento, però, non sembrano esserci stati contatti con Salvatore Ciullo, per un possibile ritorno, essendo il tecnico salentino sotto-contratto con i biancoazzurri. Fredda anche l’ipotesi della promozione di Pasquale Martinelli, attuale tecnico dell’Under 19, in prima squadra.

Da non escludere, nemmeno l’ipotesi di un terzo nuovo allenatore, anche se la soluzione interna sembra essere quella più probabile. Ore di riflessione in casa Matera, considerato che nel pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti in vista della difficile trasferta di Casarano.

