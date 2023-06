Matera, potrebbe essere Figliomeni il nuovo uomo mercato

Novità in vista in casa Matera. Riccardo Bolzan potrebbe lasciare il club del Presidente Antonio Petraglia. Il massimo dirigente lucano starebbe pensando ad una soluzione interna per sostituirlo e potrebbe essere Giuseppe Figliomeni il nuovo direttore sportivo. Il difensore classe 1987, dopo aver appeso le scarpette al chiodo dopo la stagione con la società lucana, ne dovrebbe diventare subito dirigente.

