Matera, pomeriggio di Pasqua senz’acqua per i materani

Ciò che la comunità materana temeva, si sta per materializzare. Nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 16:00, ci sarà una graduale sospensione dell’erogazione idrica nella Città dei Sassi. Ovviamente, partirà il servizio di autobotti con dodici mezzi dislocati nei vari punti della Città dei Sassi.

Una decisione presa da Acquedotto Lucano e Comune di Matera che stanno monitorando l’evoluzione della situazione. Intanto, questa mattina è arrivato, in contrada Trasano, il tubo in acciaio inox che dovrà sostituire la condotta che nel pomeriggio di ieri ha ceduto.

Una situazione in costante evoluzione e un ulteriore disagio per i cittadini materani che per Pasqua e Pasquetta rischiano di ritrovarsi senz’acqua, ad una settimana esatta dal primo guasto.

Matera che in queste ore è stata presa d’assalto anche da molti turisti che hanno sfruttato il ponte pasquale per poter visitare la Città dei Sassi. Proprio per questo, il Comune collocherà bagni chimici dislocati rispettivamente in Piazza Ascanio Persio e Via Madonna delle Virtù.

I punti della Città dei Sassi in cui saranno presenti le autobotti

Piazzale antistante ingresso Municipio; Piazza Sant’Agnese; Piazza San Pietro Caveoso; Via Don Luigi Sturzo (presso la Chiesa di San Paolo); Viale Nitti angolo Viale Il Vento; Piazza Montegrappa – Borgo La Martella; Via Lussemburgo – Borgo Venusio; Viale della Quercia antistante stazione Corpo Forestale; Recinto Marconi – Fabbrica del Carro; Via Paganini; Servizio mobile di fornitura in favore dell’Ospedale, della Casa Circondariale e delle RSA e altre strutture socio-sanitarie Servizio mobile di fornitura in favore dell’Ospedale, della Casa Circondariale e delle RSA e altre strutture socio-sanitarie.

