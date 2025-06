Matera: perde borsello con 1000 euro, gli viene restituito da commerciante

Un uomo, di Matera, aveva dimenticato il proprio borsello in un bar del centro cittadino. All’interno vi erano mille euro in contanti, documenti e le chiavi di casa. L’uomo si era recato in Questura per sporgere denuncia e, mentre era ancora negli uffici della Polizia, ha ricevuto la telefonata di una signora che, avendo rinvenuto il borsello, si è attivata per restituirglielo. La Polizia di Stato ha voluto esprimere apprezzamento per il senso di responsabilità e correttezza dimostrato dai cittadini, sottolineando l’importanza della collaborazione attiva tra popolazione e forze dell’ordine per la tutela della sicurezza e della legalità quotidiana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author