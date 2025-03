Matera, ore decisive per la panchina: sarà Ciullo-terzo?

Ore decisive per la panchina del Matera. Nelle prossime ore, dovrebbe essere sciolta la riserva da parte di Salvatore Ciullo che secondo quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, è in viaggio verso la Città dei Sassi per quello che potrebbe essere il suo terzo atto sulla panchina biancoazzurra.

Squadra che riprenderà gli allenamenti nel pomeriggio, come da programma, anche se sarà una seduta prettamente di scarico come accade il martedì. I contatti tra Ciullo e il Matera sono continuati anche nella giornata di ieri, con il tecnico salentino che a breve prenderà una decisione definitiva. Non dovrebbe esserci nessun esonero, invece, per Marco Ferri, pronto a restare nello staff-tecnico di Ciullo. Situazione che sarà più chiara nelle prossime ore.

Dopo il ko per 6-1 contro il Fasano, la società del presidente Tosoni ha deciso di fare un passo indietro, richiamando Salvatore Ciullo, esonerato a fine ottobre scorso dopo il ko contro il Martina. Il tecnico salentino prenderà una decisione nelle prossime ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author