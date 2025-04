Matera, notte di lavoro per il nuovo guasto in contrada Trasano

Sarà una nottata davvero lunga per tecnici ed operatori di Acquedotto Lucano, alle prese, nella prima serata di sabato 19 aprile, con il problema della rottura della condotta idrica in contrada Trasano, a Matera.

Poco fa, lo stesso Acquedotto Lucano, attraverso una nota ha comunicato che si continua a scavare ad oltranza, in queste ore, per poter individuare la condotta danneggiata. Per questo, senza averla individuata sarà impossibile poter quantificare il danno.

Nel frattempo, lo stesso ente ha ribadito che l’erogazione dell’acqua nel centro abitato di Matera non è stata sospesa. Per questo, le interruzioni che alcuni cittadini hanno segnalato nella serata di sabato, sono dovute ad un eccessivo prelievo di acqua o calo di pressione.

Al momento, gli unici punti in cui è stata sospesa l’erogazione sono contrada Ferretti la Bruna, contrada Trasano, contrada Alvino, SS7 e frontisti. Per il resto si continua a lavorare per provvedere alla risoluzione del problema.

