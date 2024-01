Matera, ‘Nostro pullman colpito con pietre e petardi’

Attraverso una nota, il Matera denuncia un’aggressione subita ad Angri subito dopo il match del Novi, terminato con il punteggio di 1-1. “Indiscriminati e disinvolti lanci di petardi, pietre e altro ancora sono stati lanciati nel piazzale che ospitava il pullman dei biancazzurri oltre ad alcune auto dei tesserati – si legge nella nota pubblicata dal club lucano sui social -. Ci segnalano anche due lievi feriti. Ci tocca evidenziare con rammarico quanto accaduto anche perché a subire un trattamento del genere sono stati anche i nostri tifosi. Queste poche righe solo per denunciare il riprovevole episodio e per condannare fermamente certi vigliacchi comportamenti che non appartengono alla nostra cultura e alla nostra tradizione sportiva”, chiude il Matera.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp