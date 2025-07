Matera: Nicoletti sceglie i componenti della giunta

A margine della seconda riunione del consiglio comunale di Matera dopo l’elezione di Antonio Nicoletti, il neo sindaco ha comunicato i componenti del suo esecutivo.

Di seguito i nomi e le rispettive deleghe:

– Daniele Fragasso (eletto in Consiglio comunale con la lista Io Sud) – mobilità sostenibile, trasporti, polizia locale;

– Giuliano Paterino (Fratelli d’Italia) – attività produttive, ZES, industria e commercio, agricoltura, PNRR, sport, strutture sportive e scolastiche, analisi statistiche, servizi demografici;

– Angela Braia (Fratelli d’Italia) – politiche sociali, per l’accessibilità e l’inclusione, politiche per la salute, welfare e benessere, pari opportunità, politiche per le scuole;

– Rocco Buccico (eletto in Consiglio comunale con la lista Forza Italia) – vice sindaco – ambiente, parchi e igiene urbana;

– Simona Orsi (Nicoletti sindaco-Per Matera Capitale) – Turismo, cultura, cinema, eventi, politiche giovanili, Matera 2026;Matera traditional crafts workshop

– Giuseppe Sicolo (tecnico) – politiche abitative, relazioni con gli ordini professionali, protezione civile e COC, contenzioso.

– Lucia Gaudiano (lista Acito-Udc) – lavori pubblici, Sassi, politiche energetiche, patrimonio;

Il sindaco Antonio Nicoletti ha trattenuto le seguenti deleghe: innovazione, università e ricerca, internazionalizzazione, pianificazione strategica, qualità e rigenerazione urbana, gestione e valorizzazione sito UNESCO, gestione luoghi della cultura, personale, urbanistica, bilancio, Politiche per la partecipazione civica, borghi e periferie, URP e tutto quanto non espressamente indicato nelle deleghe precedenti.

Nel Consiglio comunale di Matera entrano:

– Antonio Elettrico (Io Sud) al posto di Daniele Fragasso e – Francesco Lisurici (Forza Italia) al posto di Rocco Buccico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author