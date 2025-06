Matera, Nicoletti lascia la Fondazione. Ora prime sfide da sindaco

Il neo-sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, lascia il ruolo di direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 che aveva cominciato a ricoprire lo scorso gennaio, per dedicarsi esclusivamente a quello di sindaco della Città dei Sassi.

L’annuncio arriva dallo stesso Nicoletti che attraverso un post pubblicato sui propri canali social, comunica la decisione, rendendola pubblica. “Ho cominciato a lavorare da sindaco, e solo da sindaco”, scrive Nicoletti. “In occasione del primo consiglio d’amministrazione dopo le elezioni mi sono dimesso da direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Come promesso ho cominciato a prendermi cura di Matera “dal bisogno al sogno”: dal sociale al verde, dallo sport alla cultura”, continua il neo-sindaco della Città dei Sassi.

In questo modo si risolve il nodo della incompatibilità del doppio incarico. Mentre la Fondazione dovrà trovare una nuova direzione, Nicoletti è pronto a tuffarsi a pieno nelle sfide che lo attendono alla guida di Matera. “Fuori dalle mura del palazzo sto cercando di essere presente in tutte le occasioni che posso. Un sindaco deve esserci sempre”, conclude Nicoletti nel suo post.

Per il neo sindaco della Città dei Sassi, è alle porte il primo consiglio comunale convocato per lunedì 30 giugno. Il primo vero banco di prova riguarda il superamento della cosiddetta “anatra zoppa”. Al momento Nicoletti può beneficiare di solo 11 consiglieri su 32 e una maggioranza tutta in salita da trovare in consiglio comunale per garantire alla Città dei Sassi un governo stabile.

