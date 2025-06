Matera, Nicoletti: “Felice di dedicarmi ancor di più alla città”

“Sono molto soddisfatto. È stata una campagna elettorale intensa. Se si consolida questo risultato è perché devo ringraziare chi mi ha sostenuto e accompagnato in queste settimane. Devo ringraziare i cittadini di materani ai quali dedicherò tutto me stesso”. Sono le parole di Antonio Nicoletti, ormai sindaco in pectore della Città di Matera.

“Ero fiducioso. In questi giorni ho conosciuto tante persone, ho sentito la vicinanza della città in toto. È stato veramente bellissimo. Un’esperienza che mi ha provato molto ma sono fiducioso. Sono contento di potermi dedicare ancor di più a Matera, città alla quale mi potrò dedicare e spingere come merita”, continua Nicoletti.

Il prossimo sindaco della Città dei Sassi, continua: “È stata premiata la volontà di mantenere un dibattito civile, dando spunti a questa città, invece di parlare contro. Ho cercato di essere sempre pro. Perché la politica deve fare questo. Voglio continuare così, con una bella coalizione coesa. Sarò il sindaco di tutti. Lavorerò per realizzare progetti che dovranno rilanciare la città”.

