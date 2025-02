Matera, nasce l’associazione politica “Per Matera Capitale”

Si è costituita il 30 gennaio scorso, a Matera, l’associazione politica “Per Matera Capitale”, che sarà presentata ai giornalisti in una conferenza stampa in programma venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 10, presso l’Hotel San Domenico al Piano, in via Roma 15.

Il sodalizio nasce a seguito di un approfondito percorso di confronto e condivisione sul futuro della città da parte di un gruppo di cittadini, tra i quali professionisti, operatori culturali, sportivi ed economici, che hanno scelto di impegnarsi in un progetto politico partecipativo in vista delle prossime elezioni Amministrative.

A rappresentarli, il direttivo composto dalla presidente Lucia Gaudiano, dal vicepresidente Sergio Palomba e dalla segretaria Antonella Salvatore.

Ne fanno parte, inoltre, Saverio Acito, Rosario Braia, Ciriaco Casella, Giovanni Colucci, Luca Iacovone, Sabrina Iannarella, Fabio Mazzilli, Giuseppe Petragallo e potranno aderirvi tutti coloro che ne condivideranno progetti, propositi e percorsi.

“X Matera Capitale” mira a rendere Matera una “città desiderabile”, attraverso un progetto che ponga al centro la partecipazione attiva dei cittadini. Con un approccio innovativo, come in un lavoro di squadra per il bene comune, la pubblica amministrazione sarà chiamata a collaborare direttamente con la comunità per risolvere le sfide sociali, urbane (ancor prima che urbanistiche) ed economiche, attraverso la promozione di forme di sviluppo sostenibili. La convinzione è che una gestione trasparente e basata sulle competenze della squadra di governo possa costruire una città dove ogni residente ha un ruolo attivo nel cambiamento, creando una comunità solida e solidale ma soprattutto proiettata verso il futuro, attraverso però strategia, programmazione e pianificazione.

È per questo motivo che nei prossimi giorni saranno avviati una serie di incontri-laboratorio nei quali approfondire i temi cruciali per Matera, raccogliere istanze, opinioni, punti di vista di cittadini, comitati e associazioni per metterli a valore nella definizione di un programma che permetta a Matera di “rimettersi in moto” sin dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, chiamata a governare processi importanti come il titolo di Capitale mediterranea della cultura e del dialogo per il 2026 e a recuperare il suo ruolo di riferimento provinciale, regionale e nazionale.

