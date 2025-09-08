Matera, nasce il primo workshop per la Festa della Bruna

Un filo che unisce tutte le generazioni: quello della Festa della Bruna. E proprio per questo motivo che l’Associazione Maria Santissima della Bruna ha deciso di aprire un percorso che parte dai giovani.
A Matera, nasce un workshop mensile, pensato come luogo di incontro, ascolto e di progettazione condivisa per far restare viva ogni tradizione che ha bisogno di nuove energie e nuovi sguardi. Il primo appuntamento è fissato per sabato 13 settembre, alle ore 16:00, presso la fabbrica del carro. L’apertura sarà data da Monsignor Benoni Ambarus, arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina e del sindaco Antonio Nicoletti.
Il workshop sarà un vero e proprio laboratorio di idee: i ragazzi potranno confrontarsi, immaginare e costruire insieme nuove forme di partecipazione. Da qui, poi, nasceranno tanti aspetti che interesseranno la festa: dalla dimensione religiosa e di fede alla comunicazione e l’innovazione, passando per musica, spettacolo, arte, turismo, accoglienza, sostenibilità ed inclusione.
Un’iniziativa per coinvolgere l’intera Città dei Sassi in vista del “giorno più lungo”: un’occasione per poter fornire il proprio contributo, portando idee, entusiasmo e creatività. “La Festa della Bruna è storia, ma è anche futuro. E da oggi quel futuro comincia da chi, più di tutti, ha il compito di custodirlo e reinventarlo: i ragazzi”, afferma Bruno Caiella, presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna.
