8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

L'associazione della Festa della Bruna, foto: antennasud.com

Matera, nasce il primo workshop per la Festa della Bruna

Roberto Chito 8 Settembre 2025
centered image

Un filo che unisce tutte le generazioni: quello della Festa della Bruna. E proprio per questo motivo che l’Associazione Maria Santissima della Bruna ha deciso di aprire un percorso che parte dai giovani.

A Matera, nasce un workshop mensile, pensato come luogo di incontro, ascolto e di progettazione condivisa per far restare viva ogni tradizione che ha bisogno di nuove energie e nuovi sguardi. Il primo appuntamento è fissato per sabato 13 settembre, alle ore 16:00, presso la fabbrica del carro. L’apertura sarà data da Monsignor Benoni Ambarus, arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina e del sindaco Antonio Nicoletti.

Il workshop sarà un vero e proprio laboratorio di idee: i ragazzi potranno confrontarsi, immaginare e costruire insieme nuove forme di partecipazione. Da qui, poi, nasceranno tanti aspetti che interesseranno la festa: dalla dimensione religiosa e di fede alla comunicazione e l’innovazione, passando per musica, spettacolo, arte, turismo, accoglienza, sostenibilità ed inclusione.

Un’iniziativa per coinvolgere l’intera Città dei Sassi in vista del “giorno più lungo”: un’occasione per poter fornire il proprio contributo, portando idee, entusiasmo e creatività. “La Festa della Bruna è storia, ma è anche futuro. E da oggi quel futuro comincia da chi, più di tutti, ha il compito di custodirlo e reinventarlo: i ragazzi”, afferma Bruno Caiella, presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

È morta Maria Ippolita Santomassimo, la prima sindaca lucana

6 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Tricarico: a fuoco pannelli fotovoltaici, divampa incendio su un tetto

6 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Matera, al via gli interventi di recupero nei parchi gioco

5 Settembre 2025 Roberto Chito

Matera, il Comune stanzia 174 mila euro per alunni disabili

5 Settembre 2025 Roberto Chito

Matera, in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’avvio dell’anno scolastico

4 Settembre 2025 Francesco Cutro
polizia

Policoro, attività della Polizia Interforze per contrastare l’illegalità

4 Settembre 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Bari, la raccolta dei rifiuti passa per l’intelligenza artificiale

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

Polignano, si chiude la tre giorni dedicata a mr Volare

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

Impianto rifiuti di Poggiardo, Tar Bari respinge il ricorso del Comune

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Taranto, 48 dosi di droga in tasca: arrestato 21enne

8 Settembre 2025 Giovanni Sebastio