Matera, nasce il “Carpentieri” in onore di Renato

Giovedì 28 agosto, in quello che doveva essere il giorno del suo 66esimo compleanno, è stato finalmente intitolato il campo di borgo La Martella, a Matera, al giornalista Renato Carpentieri, prematuramente scomparso il 6 febbraio 2014. I dettagli e il ricordo nel servizio di Antenna Sud.
potrebbe interessarti anche
Matera, Comune: scelti Capo di Gabinetto e portavoce
Sanità pugliese, Bellomo: “Buchi milionari frutto di clientelismo”
Petillo (Ugl): “Lavoratori Enti Locali trattati da figli di un Dio minore”
Giordano (Ugl Matera): “Sanità lucana più forte con Latronico”
Puglia, Coldiretti: “Furti d’uva e ulivi, cresce allarme criminalità”
Ronaldinho sbarca in Puglia: sarà ospite a Barletta