29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

La targa in memoria di Renato Carpentieri, foto: antennasud.com

Matera, nasce il “Carpentieri” in onore di Renato

Roberto Chito 29 Agosto 2025
centered image

Giovedì 28 agosto, in quello che doveva essere il giorno del suo 66esimo compleanno, è stato finalmente intitolato il campo di borgo La Martella, a Matera, al giornalista Renato Carpentieri, prematuramente scomparso il 6 febbraio 2014. I dettagli e il ricordo nel servizio di Antenna Sud.

Roberto Chito

