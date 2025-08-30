Matera, morte don Basilio Gavazzeni, Mancini: “Sua opera continuerà a vivere”

Francesco Mancini, presidente della Provincia di Matera, insieme all’Amministrazione provinciale e al personale dell’Ente si unisce al dolore per la scomparsa di don Basilio Gavazzeni, figura di spessore umano e spirituale la cui eredità continuerà a vivere attraverso le sue opere.
“Don Basilio è stato un punto di riferimento per la nostra comunità – ha dichiarato Mancini in una nota -. Con il suo operato ha saputo costruire una rete di protezione per chi si trova in difficoltà, promuovendo l’inclusione sociale e lo sviluppo economico. Il suo impegno costante nel sostenere i più fragili ha lasciato un segno indelebile”.
“Per onorare la sua memoria e continuare il suo prezioso lavoro, la Provincia di Matera continuerà a sostenere questo importante progetto, perché insieme possiamo fare la differenza. Che la sua anima riposi in pace”, conclude Mancini.
