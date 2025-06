Matera, il ministro Abodi per la prima tappa di “Sport in Regione”

MATERA – È stata la Basilicata ad ospitare la prima tappa di “Sport in Regione”, il progetto itinerante promosso dalla Commissione Sport della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, coordinata dal Presidente Vito Bardi, in collaborazione con il Tavolo permanente sullo Sport Governo-Regioni istituito dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. L’appuntamento si è svolto all’Unahotels MH di Matera

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto operativo tra istituzioni, enti locali e attori del sistema sportivo, volto a divulgare strumenti finanziari e opportunità concrete per lo sviluppo della pratica sportiva nei territori.

A termine dell’evento è stato firmato il Patto istituzionale per lo sport tra il Ministro Abodi e il Presidente Fedriga, patto che richiama i principi costituzionali dell’articolo 33 – recentemente riformato – e degli articoli 117 e 118 in tema di competenze concorrenti e sussidiarietà.

PATTO ISTITUZIONALE PER LO SPORT

Un modello di governance innovativo e partecipato per lo sport italiano: è questo l’obiettivo del Patto Istituzionale per lo Sport. Il Patto segna un passaggio cruciale nella ridefinizione dei rapporti di governance interistituzionale sulle politiche dello sport. Il Patto sancisce, di fatto, una cooperazione stabile tra Stato e Regioni che – attraverso la concertazione e il coordinamento strategico dovranno gestire e monitorare le politiche attuate, coordinare gli investimenti e garantire un’equa distribuzione delle risorse finanziarie. Attraverso il Patto si intende, inoltre, definire criteri condivisi per la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture sportive, in modo da rispondere concretamente alle esigenze dei territori e superare eventuali ostacoli burocratici, nonché favorire “l’accesso diffuso alle provviste finanziarie anche disponendo l’assegnazione di risorse alle Regioni”.

