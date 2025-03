Matera, minaccia un commerciante per farsi consegnare denaro: arrestato

MATERA – I Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 49enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, l’uomo, già il giorno prima dell’arresto si era recato all’interno di un esercizio commerciale di Matera e, facendo intendere di essere armato, aveva preteso la consegna, che sarebbe dovuta avvenire nei giorni seguenti, di 500 euro, intimando al titolare che se non avesse provveduto ad esaudire tale richiesta, lo avrebbe picchiato. Nelle prime ore del giorno seguente, l’uomo si presentava nuovamente nei pressi dell’attività commerciale, e dall’esterno attirava l’attenzione della vittima simulando nuovamente di avere un’arma celata sotto gli abiti. Il commerciante, impaurito, dopo essersi barricato nel suo locale, chiamava i Carabinieri. Nel mentre i militari della Sezione Radiomobile, immediatamente giunti sul posto, erano intenti a ricostruire la vicenda attraverso le dichiarazioni della vittima, il presunto estorsore faceva ingresso nella rivendita. Fermato dai militari e identificato, si accertava che lo stesso, oltre ad essere già noto alle Forze dell’Ordine, era in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’uomo veniva, quindi, condotto in caserma per ulteriori accertamenti, e subito dopo presso il suo domicilio dove, in virtù degli elementi raccolti, si rendeva necessario effettuare una perquisizione alla ricerca dell’ipotetica arma che aveva simulato; all’esito della perquisizione non si rinveniva alcuna arma, ma venivano trovati invece 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. A conclusione dell’immediata attività investigativa, in virtù degli indizi emersi, anche attraverso testimonianze dirette ed acquisizione di videoregistrazioni di sistemi di sicurezza, il 49enne materano veniva tratto in arresto per tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Matera è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale.

Si precisa che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari, e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

