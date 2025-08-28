28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Matera, maggiore fruibilità e accessibilità dei bagni pubblici

Francesco Cutro 28 Agosto 2025
centered image

MATERA – L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è stato attivato, fino al 13 ottobre 2025, un servizio supplementare per garantire una maggiore fruibilità e accessibilità dei bagni pubblici situati in via Fiorentini (Rioni Sassi) e in via Madonna delle Virtù.

Al fine di rispondere in modo più adeguato alle esigenze di residenti, visitatori e turisti, i nuovi orari di apertura saranno i seguenti:

Bagni pubblici di via Fiorentini

  • 30 e 31 agosto: ore 10.00 – 20.00
  • 6, 7, 13, 14, 20, 21, 28, 29 settembre: ore 10.00 – 19.00

Bagni pubblici di via Madonna delle Virtù

  • 30 e 31 agosto: ore 10.00 – 20.00
  • 6, 7, 13, 14, 20, 21, 28, 29 settembre: ore 10.00 – 19.00
  • 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-30 settembre: ore 10-13 e 15-19
  • 4-5 e 11-12 ottobre: ore 10-18
  • 1-3, 6-10, 14 ottobre: ore 10-13 e 15-18

L’Amministrazione invita tutti i cittadini e gli utenti a usufruire del servizio con senso civico, contribuendo così a mantenere decoroso e funzionale uno spazio utile a tutta la comunità.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune o contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Matera, “la giunta itinerante” per un confronto con i cittadini

28 Agosto 2025 Roberto Chito

Policoro, la Polizia incontra bambini e ragazzi per promuovere la sicurezza online

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Matera, i Vigili del Fuoco soccorrono madre e figlio rimasti bloccati in ascensore

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Marconia, rapina in una sala scommesse: indaga la Polizia

27 Agosto 2025 Francesco Cutro

Dismissione degli impianti nucleari, rinnovato Protocollo di legalità con i Prefetti

27 Agosto 2025 Francesco Cutro

Matera, intervento salva-vita su due fratellini

27 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Leccce, quattro calciatori convocati dalle rispettive Nazionali

28 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Barletta – Coccia: giornata decisiva

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Si ribalta auto tra Cerignola e Trinitapoli, muore una 56enne

28 Agosto 2025 Antonio Gargano

Matera, maggiore fruibilità e accessibilità dei bagni pubblici

28 Agosto 2025 Francesco Cutro