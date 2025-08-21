Matera, l’ITS Pentasuglia, tra i vincitori del bando “Campus formativi”

C’è anche l’istituto superiore Pentasuglia di Matera, il primo in Basilicata e nell’area murgiana, tra le 54 scuole vincitrici in tutta Italia, scelte tra le 436 candidature pervenute, del campus formativo integrato per rafforzare la filiera tecnologico-professionale.

Un bando promosso dal Ministero dell’istruzione e del Merito con l’obiettivo di realizzare spazi integrati e dinamici, aperti all’apprendimento e alla formazione sul campo, dotati di metodologie didattiche innovative e sistemi avanzati di intelligenza artificiale. Per realizzare questi obiettivi, al Pentasuglia, saranno assegnati 750 mila euro, gli stessi destinati alle altre scuole vincitrici.

Un risultato che premia il grande lavoro dell’istituto materano, dopo ben 19 giorni di lavoro duro e appassionato per presentare il progetto nei tempi previsti. Questo ha interessato cinque docenti, ognuno dei quali ha rappresentato i vari indirizzi dell’istituto.

Il progetto, si svilupperà con cinque laboratori di ultima generazione disponibili per tutta la comunità. In questo modo, la scuola diventa campus, offrendo spazi e servizi di aggregazione e attività per la crescita personale e dell’intera collettività.

Per l’istituto Pentasuglia, comincia inevitabilmente una nuova fase. L’obiettivo è quello di diventare il polo di riferimento per l’innovazione, la cultura e la formazione tecnologica, in sinergia con università, Istituti Tecnologici Superiori Academy, enti e imprese del territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author