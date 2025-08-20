20 Agosto 2025

Palazzo dell'Annunziata a Matera, foto: antennasud.com

Piazza Vittorio Veneto, foto: antennasud.com

Matera, l’esperienza di capitale europea della cultura arriva a Oslo

Roberto Chito 20 Agosto 2025
L’esperienza di Matera capitale europea della cultura 2019 arriva a Oslo, in Norvegia. Il prossimo 29 agosto, la Città dei Sassi sarà l’ospite speciale dell’evento di apertura delle giornate del patrimonio culturale norvegese, promosse dall’istituto italiano di cultura di Oslo. Nella cornice creativa del Sentralen, si incontreranno tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutta la Norvegia e da diversi paesi europei. All’evento, infatti, parteciperanno anche alcune delegazioni di Slovenia, Lettonia e Austria.

Il tema di questa edizione sarà “home”: un invito a riflettere su cosa significhi casa sotto i diversi punti di vista. Al centro della serata, verrà presentata l’esperienza di Matera Capitale Europea della cultura 2019. Un percorso che ha trasformato la Città dei Sassi in laboratorio di partecipazione e creatività. Un cammino riconosciuto come esempio di patrimonio culturale europeo e di dialogo con le altre capitali della cultura. E dal grande appuntamento che ha acceso i riflettori sulla comunità materana del 2019, si arriva a quello che sarà il futuro: Matera, infatti, nel 2026, sarà capitale mediterranea della cultura e del dialogo.

Proprio per questo, nella serata di Oslo, interverrà Rita Orlando, responsabile della progettazione culturale e networking della Fondazione Matera-Basilicata 2019. La stessa fornirà un contributo per rafforzare i legami tra la dimensione europea e quella mediterranea, aprendo nuove connessioni in vista del programma che animerà il 2026.

