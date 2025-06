Matera: l’accensione delle luminarie in onore dei solenni festeggiamenti di Maria Santissima della Bruna

Matera, accese le luminarie: la città entra nel clima della Festa della Bruna

Con l’accensione ufficiale delle luminarie, Matera ha dato il via alle celebrazioni in attesa del 2 luglio.

Le strade del centro si sono illuminate, regalando a cittadini e visitatori uno spettacolo di luci ed emozioni.

L’atmosfera è carica di entusiasmo e devozione, segno tangibile dell’imminente festa patronale.

Ogni angolo della città riflette l’identità profonda di una comunità unita dalla tradizione.

Cresce l’attesa per il giorno più atteso dell’anno, tra preparativi, eventi e sentimento popolare.

Matera è pronta a rendere omaggio alla Madonna della Bruna, tra fede, cultura e partecipazione collettiva.

