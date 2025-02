Matera, la svolta non arriva: play off adesso a rischio

Solo quattro punti conquistati nel girone di ritorno. Il Matera non riesce a svoltare e il ko contro il Gravina è stato il terzo delle ultime cinque giornate. Trend che in un solo mese ha fatto scivolare Zampa e compagni dal -3 dalla vetta all’attuale -12, facendo sfumare sul nascere tutti i sogni di gloria, anche se l’obiettivo primario è sempre stato quello dei play off.

Girone di ritorno col freno a meno tirato

Il 2025 del Matera non è partito sotto i migliori auspici. Il 3-0 sul Manfredonia aveva illuso, mentre il ko contro il Gravina, al termine di una prestazione incolore, ha riportato alla luce diversi dubbi. A cominciare dalla rivoluzione sul mercato tra metà novembre e fine gennaio che ha visto arrivare in biancoazzurro ben 18 nuovi giocatori. Tutto questo per permettere al tecnico Torrisi di passare dal 3-5-2 con il quale si era cominciata la stagione, al 4-2-3-1. A parlare sono anche i numeri con 20 punti conquistati in 13 partite, che non rappresentano quel cambio di passo che ci si attendeva.

Biancoazzurri sempre quinti, ma occhio alle spalle

Nonostante il momentaccio, sorride la classifica. Il Matera, resta al quinto posto, mantenendo il punto di vantaggio sulla Virtus Francavilla che in questo inizio di girone di ritorno ha fatto peggio dei biancoazzurri. La squadra di Torrisi, però, deve guardarsi le spalle: il Nardò dell’ex De Sanzo è dietro di soli due punti e senza un deciso cambio di passo, i play off sarebbero a rischio.

