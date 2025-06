Matera, la replica di Tosoni: “Club sarà iscritto, saremo ambiziosi”

Subito dopo la nota diramata dai giocatori del Fc Matera, inviata alla Redazione di Antenna Sud, sui canali ufficiali del club biancoazzurro, è arrivata la nota a firma del presidente Stefano Tosoni.

“Tutti i tesserati pagati entro i termini autorizzati dalla Lega. Sto pagando tutte le vertenze della stagione precedente. Tutti i fornitori in regola entro luglio”, apre il messaggio il massimo dirigente del club biancoazzurro.

Poi, Tosoni prosegue: “Squadra già organizzata, mister e staff tecnico già organizzato: Fc Matera verrà regolarmente iscritta al campionato di Serie D 2025-2026 con ampie ambizioni. Ma subito dopo tutto questo, ampia conferenza stampa dove verrà documentata tutta la verità”.

“Mi prendo questa contestazione per il bene del Fc Matera, ma in molti torneranno sui propri passi. Io non mollo”, conclude il presidente Stefano Tosoni la propria nota.

