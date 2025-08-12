12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Matera: la Polizia arresta un 33enne per spaccio di droga

Giuseppe Cutro 12 Agosto 2025
centered image

Sequestrati 35 grammi di hashish, 43 grammi di marijuana, una boccetta contenente 95 grammi di metadone, materiale per il confezionamento e taglio e la somma di circa €585

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto un 33enne, residente in città, per i delitti ipotizzati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile notava, in una via del centro cittadino, particolarmente frequentata per la presenza di numerosi esercizi commerciali, un uomo sostare, per alcuni minuti, davanti a un bar, come in attesa. Dopo aver scambiato un cenno d’intesa con una donna, i due, a breve distanza l’uno dall’altra, raggiungevano uno spazio leggermente defilato, insospettendo ulteriormente i poliziotti che li stavano osservando.

Avvicinatisi, gli agenti vedevano la donna consegnare alcune banconote all’uomo e ricevere in cambio un piccolo involucro di cellophane, poi risultato contenere droga. A quel punto, entrambi gli individui venivano bloccati. Nella circostanza, l’uomo tentava di disfarsi di altri involucri, prontamente recuperati dagli agenti.

Nel corso della successiva perquisizione personale, estesa alla bicicletta ed all’abitazione, i poliziotti rinvenivano e sottoponevano a sequestro altra sostanza stupefacente e altro materiale, a riprova di una collaudata attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

About Author

Giuseppe Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Metaponto: occupazione abusiva di spiaggia libera, sequestrati ombrelloni e sdraio

12 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Matera: vigili del fuoco soccorrono uomo privo di sensi nella Murgia

9 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

SS175 Matera-Metaponto, Giordano (Ugl): “Discarica a cielo aperto”

9 Agosto 2025 Redazione

Matera: dall’opposizione apertura al dialogo e proposte sulle linee programmatiche di Nicoletti

9 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Ferrandina: si cerca uno dei responsabili dell’accoltellamento di due uomini

8 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Matera: dopo il primo contagio in regione da West Nile, intensificate le disinfestazioni

7 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

potrebbe interessarti anche

Gennaro Cefola

Notte di San Lorenzo, spiagge di Barletta invase dai rifiuti: lo sdegno dell’amministrazione

12 Agosto 2025 Andrea Catino

Nominato il nuovo Direttore Generale del Comune di Taranto

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Milano, 71enne originaria di Ruvo travolta e uccisa da 4 minorenni

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Metaponto: occupazione abusiva di spiaggia libera, sequestrati ombrelloni e sdraio

12 Agosto 2025 Giuseppe Cutro