Matera, la nota della Curva Sud: “Questa piazza merita rispetto”

“L’ultima partita del campionato sarà soprattutto l’occasione giusta per far capire, in primis al presidente e poi a tutto il resto della società, che la nostra piazza pretende un progetto serio e strutturato, che metta al primo posto il nostro Matera e non interessi personali, per farci tornare il prima possibile nel calcio che conta”. È una parte del lunghissimo comunicato diramato dalla Curva Sud Matera.

Il popolo del tifo organizzato materano, domenica pomeriggio in occasione della partita contro la Nocerina, fondamentale per raggiungere i play off, tornerà in Curva Sud dopo una diserzione durata ben tre partite interne. Secondo i tifosi biancoazzurri, non potrà essere il raggiungimento del quinto posto a salvare una stagione in cui è praticamente successo di tutto. A cominciare dai diversi allenatori, direttori sportivi e giocatori che si sono avvicendanti, fino ad alcune figuracce maturate sul campo, con le pesanti sconfitte contro Francavilla, Casarano e Fasano.

Diverse vicende che non hanno fatto far fare una bella figura ad una piazza come Matera che ha vissuto un inizio di 2025 da dimenticare. In questo modo, domenica pomeriggio, la Curva Sud è pronta a tornare nel proprio settore e probabilmente ribadirà questi concetti. La speranza, ovviamente, è che quanto accaduto in questa annata non si ripeta anche in futuro, perché il messaggio è chiaro: “Matera merita rispetto”.

La nota della Curva Sud Matera

