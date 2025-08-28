Matera, “la giunta itinerante” per un confronto con i cittadini

Si chiama “la giunta itinerante”, l’iniziativa di partecipazione e di ascolto promossa dall’amministrazione comunale di Matera. La prima tappa si è svolta nei giorni scorsi nel borgo Timmari, dove la giunta, insieme ai cittadini, si è riunita per poter conoscere le principali tematiche di criticità che interessano la comunità locale.

L’obiettivo è quello di portare le istituzioni nei quartieri e nei borghi, rafforzando il legame con i cittadini e dando voce alle esigenze quotidiane che molte volte nascono proprio nei territori più decentrati della città. “Questa iniziativa è parte di uno dei punti del nostro programma e nasce dalla volontà di voler essere vicini ai cittadini, di ascoltarli e di comprendere da vicino le difficoltà che vivono”, spiega il sindaco Antonio Nicoletti.

La prima tappa nel borgo Timmari ha confermato l’importanza di avere un’amministrazione comunale presente sul territorio, attenta alle persone e pronta a recepire segnalazioni e proposte da parte dei cittadini, con l’obiettivo della crescita e del benessere comune. “Siamo convinti che soltanto con un dialogo aperto e costante sia possibile individuare soluzioni efficaci e tempestive ai problemi delle nostre comunità”, conclude il sindaco Antonio Nicoletti.

Quello del borgo Timmari è stato solamente il primo capitolo di una serie di appuntamenti periodici che verranno replicati in futuro, creando occasioni di confronto diretto e costruttivo con i residenti.

