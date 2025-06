Matera, la Festa della Bruna entra nel vivo: gli appuntamenti

L’attesa per il Capodanno di Matera è ufficialmente partita. Questa sera, con l’accensione delle luminarie, evento che potrete seguire, dalle ore 20:45, in diretta su Antenna Sud, si entrerà nel vivo dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna, protettrice della Città dei Sassi.

L’accensione delle luminarie, realizzate quest’anno dall’azienda campana De Filippo, segnerà uno dei momenti più attesi, dopo la benedizione del carro trionfale avvenuta lo scorso 23 giugno.

Domani, tra gli eventi più significativi, si celebrerà la giornata diocesana dei bambini, con l’accoglienza della Sacra immagine di Gesù bambino.

Giornata ricca di importanza quella del 1 luglio, che come momento clou, alle ore 19:00 in Cattedrale, vedrà l’incoronazione della Madonna della Bruna e del bambino, durante la solenne celebrazione eucaristica, presieduta da don Antonio Giuseppe Caiazzo.

A seguire, la sacra effigie sarà traslata in processione verso la Chiesa di San Giuseppe alle Monacelle, dove rimarrà esposta alla venerazione dei fedeli. A mezzanotte, poi, partirà il countdown per il Capodanno di Matera, che sancirà l’arrivo del giorno tanto atteso.

Il 2 luglio, saranno tanti gli appuntamenti in programma, tra sacro e profano. Dalla processione dei pastori nelle prime ore dell’alba, al cosiddetto “strazzo” del carro trionfale al tramonto della giornata, con il manufatto in cartapesta che attraverserà le vie del centro, prima dei tre giri in cattedrale, per poi essere consegnato alla popolazione.

