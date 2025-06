Matera, la composizione del nuovo Consiglio comunale

MATERA – Sono Matera democratica con cinque seggi e Fratelli d’Italia con quattro i gruppi con il maggior numero di consiglieri nella nuova Assemblea municipale della Città dei Sassi, caratterizzata dalla cosiddetta ‘anatra zoppa’. Su un totale di 32 consiglieri, sono solo cinque le donne elette. La coalizione di centrodestra del neo eletto sindaco Antonio Nicoletti potrà contare su 12 consiglieri.

Oltre a Nicoletti sono stati eletti i quattro di Fdi (Augusto Toto, Vito Sasso, Dominique Cerrone e Mario Morelli), due per la lista ‘Nicoletti sindaco’ (Giuseppe Nicoletti e Marco Bigherati), due per Forza Italia (Rocco Buccico e Stefania Draicchio), due per ‘Io Sud’ (Daniele Fragasso e Doriano Manuello) e uno per ‘Acito-Udc’ (Saverio Acito). La coalizione riformista di centrosinistra è composta da 18 consiglieri.

Oltre al candidato sindaco Roberto Cifarelli, entrano nell’Assise municipale i cinque rappresentanti di ‘Matera democratica’ (Donato Braia, Angelo Rubino, Nunzia Antezza, Tommaso Perniola e Angelo Raffaele Cotugno), tre di ‘Matera Venti Trenta’ (Nicola Casino, Fortunato Martoccia, Gianfranco De Mola), tre di Matera in Azione (Adriana Violetto, Angelo Lapolla e Roberto Suriano), uno di ‘Matera nel cuore‘ (Giovanni Angelino), uno di Basilicata Casa Comune (Domenico Schiavo), uno di ‘Materia Futura’ (Luca Colucci), uno di Volt (Angelo Momtemurro), uno di Socialisti E+Matera (Saverio Tarasco) e uno di ‘Periferie di Matera’ (Paolo Grieco). In Consiglio anche due candidati alla carica di sindaco sconfitti al primo turno, Domenico Bennardi (M5S) e Vincenzo Santochirico (Progetto Comune).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author