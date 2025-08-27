Matera, intervento salva-vita su due fratellini

Eccezionale il lavoro di squadra degli operatori sanitari dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera che ha salvato la vita a due fratellini di 5 e 8 anni. I fatti risalgono a domenica 24 agosto, a seguito di un bruttissimo incidente, in via San Vito, uno dei principali accessi per la Città dei Sassi.

Nel violento impatto sono state coinvolte otto persone in uno scontro fra tre auto. I due piccoli bambini sono finiti in ospedale, insieme ad altri quattro feriti, tutti in codice rosso, tranne uno. I due fratellini sono arrivati al nosocomio materano con gravi lesioni. Grazie alla rapidità decisionale e ad un’azione congiunta tra anestesisti, rianimatori, radiologi e chirurghi, si è evitato il peggio.

Con l’immediato avvio delle procedure clinico-strumentali si è giunti alla diagnosi istantanea di una grave emorragia interna in due dei tre fratellini, uno dei quali versava in condizione di grave shock emorragico. Quest’ultimo è stato immediatamente sottoposto ad un complesso intervento chirurgico. Al contempo, si attivava un’altra equipe chirurgica per intervenire sul secondo piccolo paziente, anch’esso con emorragia interna.

I due interventi hanno avuto esito positivo grazie allo straordinario lavoro dei sanitari dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, che insieme al personale del 118 intervenuto immediatamente sul posto, hanno fronteggiato una situazione clinica complessa e soprattutto salvato le due giovanissime vite.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author