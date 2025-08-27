27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

L'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, foto: antennasud.com

Matera, intervento salva-vita su due fratellini

Roberto Chito 27 Agosto 2025
centered image

Eccezionale il lavoro di squadra degli operatori sanitari dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera che ha salvato la vita a due fratellini di 5 e 8 anni. I fatti risalgono a domenica 24 agosto, a seguito di un bruttissimo incidente, in via San Vito, uno dei principali accessi per la Città dei Sassi.

Nel violento impatto sono state coinvolte otto persone in uno scontro fra tre auto. I due piccoli bambini sono finiti in ospedale, insieme ad altri quattro feriti, tutti in codice rosso, tranne uno. I due fratellini sono arrivati al nosocomio materano con gravi lesioni. Grazie alla rapidità decisionale e ad un’azione congiunta tra anestesisti, rianimatori, radiologi e chirurghi, si è evitato il peggio.

Con l’immediato avvio delle procedure clinico-strumentali si è giunti alla diagnosi istantanea di una grave emorragia interna in due dei tre fratellini, uno dei quali versava in condizione di grave shock emorragico. Quest’ultimo è stato immediatamente sottoposto ad un complesso intervento chirurgico. Al contempo, si attivava un’altra equipe chirurgica per intervenire sul secondo piccolo paziente, anch’esso con emorragia interna.

I due interventi hanno avuto esito positivo grazie allo straordinario lavoro dei sanitari dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, che insieme al personale del 118 intervenuto immediatamente sul posto, hanno fronteggiato una situazione clinica complessa e soprattutto salvato le due giovanissime vite.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Dismissione degli impianti nucleari, rinnovato Protocollo di legalità con i Prefetti

27 Agosto 2025 Francesco Cutro

Policoro, crolla improvvisamente un pino in strada: nessun danno

27 Agosto 2025 Roberto Chito

Matera, eccezionale intervento salvavita a due bambini dopo grave incidente

26 Agosto 2025 Francesco Cutro

Brindisi: pazienti con alopecia, contributo regionale per acquisto parrucche

25 Agosto 2025 Anna Saponaro

Matera, spaventoso incidente in via San Vito: otto feriti

25 Agosto 2025 Roberto Chito

Matera, sanità: l’importanza di donare sangue in estate

25 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Brindisi, cresce l’attesa per Trezeguet e Moggi, ospiti dello Juventus Club “Andrea Agnelli”

27 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Eccellenza, UC Bisceglie blinda la corsia mancina: confermato Farinola

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Foggia, per l’attacco occhi su Sylla del Monopoli

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Taranto, M5S contro la trasformazione di Palazzo D’Ayala in hotel

27 Agosto 2025 Dante Sebastio