Matera, in serata la riparazione alla rete idrica. Le ultime

In attesa che l’erogazione idrica nella Città dei Sassi venga interrotta nel pomeriggio di oggi, Acquedotto Lucano attraverso una nota informa i cittadini materani che entro la serata di oggi dovrebbe essere ultimata la riparazione alla condotta danneggiata.

Dopo la sostituzione della condotta, se non si dovessero verificare ulteriori problemi, si potrà nuovamente mettere acqua in rete, per poi eseguire tutte le operazioni di messa in sicurezza, utili al ripristino dell’erogazione. Erogazione idrica che nella Città dei Sassi sarà interrotta a partire dalle ore 16:00 per l’intera Città di Matera.

Acquedotto Lucano, nel primo pomeriggio, ha già comunicato la presenza di ben 12 autobotti presenti nei vari punti della Città che garantiranno la fornitura ai cittadini materani, sicuramente disagiati in questi giorni di festa, oltre che per i tanti turisti presenti in Città in questi giorni.

