Matera, in Prefettura riunione su Campagna Antincendio Boschivo 2025

MATERA – Nel pomeriggio di ieri, 9 giugno 2025, il Prefetto di Matera, Cristina Favilli, in vista dell’avvio della Campagna Antincendio Boschivo (AIB) 2025 ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di un confronto sullo stato delle attività di prevenzione poste in essere sul territorio per la mitigazione del rischio incendi boschivi e/o di interfaccia e per definire una strategia condivisa di contrasto alle condotte umane illecite e/o irresponsabili a cui è ascrivibile la maggior parte degli incendi.

Rafforzare l’efficacia del sistema provinciale di protezione civile nell’obiettivo di ridurre al minimo i danni provocati dagli incendi, anche alla luce dei cambiamenti climatici sempre più impattanti, ha evidenziato il Prefetto nel corso dell’incontro, rappresenta una priorità per il territorio della provincia di Matera, e segnatamente per la fascia jonica lucana, che ha visto, negli ultimi anni, un incremento costante e crescente di pericolosi incendi boschivi e di interfaccia.

Presenti all’incontro, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine provinciali e dei Vigili del Fuoco, i rappresentati delle Amministrazioni locali, degli Uffici competenti in materia della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e del Consorzio di Bonifica della Basilicata.

Durante l’incontro il Prefetto Favilli ha sottolineato l’importanza e la necessità di porre in essere da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, ferma restando la competenza della Regione in materia, interventi efficaci per mettere in sicurezza il territorio e tutelare le vite umane.

Il Prefetto ha, quindi, illustrato la circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno, del 6 giugno scorso, concernente l’avvio delle attività AIB per la stagione estiva 2025, che contiene l’atto di indirizzo del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare che individua, tra l’altro, l’arco temporale di svolgimento dell’’attività AIB – dal 15 giugno al 15 ottobre e contiene le consuete “Raccomandazioni tecniche per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti” .

Raccomandazioni che individuano in maniera puntuale le priorità di azione delle diverse componenti del sistema alle quali, ha puntualizzato il Prefetto, deve essere data tempestiva attuazione adottando tutte le iniziative utili per prevenire e fronteggiare il fenomeno e gestire ogni situazione di emergenza, soprattutto nell’ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.

Sulla questione, il Prefetto ha rivolto un forte invito ai Sindaci ad adottare, nell’immediato, tutte le attività di competenza tra cui: pulitura delle aree di pertinenza, pinete, aree boscate, sottobosco, manutenzione delle vie tagliafuoco, oltre che a prevedere iniziative di formazione e di informazione, fondamentali strumenti di prevenzione, per sensibilizzare e accrescere nella popolazione la consapevolezza sul rischio incendi, sulla pericolosità e sulle gravissime conseguenze che comportamenti scorretti possono determinare.

I rappresentanti dell’Ufficio per la Protezione Civile e dell’Ufficio Foreste della Regione Basilicata hanno, quindi, riassunto le puntuali iniziative e gli strumenti messi in campo dall’Ente regionale finalizzati a rafforzare il quadro operativo regionale.

Il Prefetto, a conclusione della discussione, ha espresso viva soddisfazione per l’esito del confronto e per le positive sinergie emerse e che si vanno concretizzando sui diversi fronti, auspicando che il cammino intrapreso tra gli Enti e le Istituzioni possa favorire un’azione sempre più penetrante a tutela dei cittadini.

