4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Matera, in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’avvio dell’anno scolastico

Francesco Cutro 4 Settembre 2025
MATERA – Nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato all’avvio dell’anno scolastico 2025-2026.

All’incontro, presieduto dal Prefetto di Matera, Cristina Favilli, hanno preso parte, oltre ai Vertici Provinciali delle Forze di Polizia, il Vice Sindaco del Comune di Matera, accompagnato dall’Assessore competente, il Vice Comandante della Polizia Locale, i rappresentanti della Provincia, nonché il nuovo Dirigente  dell’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Matera, dott. Francesco Greco.

In apertura dei lavori, il Prefetto Favilli, ha  formulato un saluto di benvenuto al dott. Greco auspicando la prosecuzione delle positive sinergie sviluppatesi con il mondo della scuola.

Si è quindi proceduto ad un esame complessivo della situazione in ambito provinciale dalla quale non sono emerse criticità particolari in merito all’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Prefetto ha assicurato sul punto la massima attenzione delle Forze di Polizia.

Nel corso dell’incontro sono state, altresì, concordate le linee direttrici per una fattiva collaborazione, procedendo a programmare interventi ed incontri sui temi di maggiore interesse per la comunità scolastica anche attraverso lo sviluppo di iniziative dedicate.

Il Prefetto Favilli ha ribadito l’importanza delle sinergie istituzionali non solo per garantire la sicurezza delle aree ove hanno sede gli istituti scolastici, ma anche per avviare percorsi condivisi su temi strategici quali, ad esempio, la legalità, la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo, nella logica di promuovere strategie finalizzate a favorire, tra l’altro, l’acquisizione da parte dei giovani di conoscenze adeguate per l’esercizio consapevole della cittadinanza digitale, anche attraverso un uso responsabile della rete e dei social network.

