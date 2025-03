Matera, il vice Questore Albano trasferito alla Squadra Mobile di Cosenza

MATERA – Il vice Questore della Polizia di Stato, il dottor Gianni Albano, con decorrenza dal 16 aprile 2025, sarà trasferito d’ufficio, per esigenze di servizio, dalla Questura di matera alla Questura di Cosenza con il ruolo di Dirigente della Squadra Mobile calabrese. Da gennaio sarà Squadra Mobile da Primo Dirigente. La comunicazione è stata emessa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato. Al dottor Albano i più sentiti auguri per il nuovo incarico.

