Matera: il Soccorso Acquatico dei Vigili del Fuoco, presidio di sicurezza sulla costa Jonica

Con l’inizio del mese di agosto e la notevole affluenza turistica che caratterizza la costa Jonica della provincia di Matera, il Soccorso Acquatico dei Vigili del Fuoco ha intensificato la sua attività di monitoraggio, avvistamento e presidio, garantendo un’importante rete di sicurezza per bagnanti e diportisti.

L’attività, inserita nell’ambito della convenzione AIB (Antincendio Boschiva) 2025, si estende lungo un tratto di costa strategico, dalla foce del fiume Bradano fino alla foce del fiume Sinni. Questo impegno rafforza il ruolo cruciale dei Vigili del Fuoco non solo nelle emergenze a terra, ma anche in quelle che si verificano in ambiente acquatico.

Durante il mese di agosto, una squadra itinerante composta da tre unità specializzate pattuglia il litorale, partendo dalla base operativa situata presso il Porto degli Argonauti. La presenza costante di questi professionisti, con le loro competenze tecniche e la loro profonda conoscenza del territorio, rappresenta un elemento di tranquillità fondamentale per tutti coloro che frequentano le spiagge lucane.

Le squadre di Soccorso Acquatico dei Vigili del Fuoco si distinguono per la loro preparazione e la versatilità delle loro operazioni. Oltre al soccorso in mare di persone in difficoltà, questi specialisti sono addestrati per affrontare scenari complessi, come l’evacuazione via mare di bagnanti in situazioni di emergenza, ad esempio in caso di allagamenti o incendi che rendano impossibile l’accesso o la fuga dalla spiaggia via terra. La loro capacità di operare in sinergia con altre forze di soccorso, utilizzando mezzi e tecniche all’avanguardia, è la prova dell’eccellenza che contraddistingue il loro operato.

