Matera: il sindaco Nicoletti presenta le linee programmatiche del suo mandato

“L’ambizione è quella di essere internazionale non solo per l’accoglienza e per il turismo ma anche per le attività produttive, per una Matera che punta verso l’innovazione nella sua dimensione di città simbolo della rinascita del Mezzogiorno d’Italia”. Così ha definito la sua visione della città dei Sassi il sindaco Antonio Nicoletti che ha voluto incontrare i giornalisti per presentare le linee guida del suo mandato a meno di un mese dal suo insediamento in via Aldo Moro.

Una comunità dunque con grandi ambizioni senza dimenticare la concretezza del quotidiano, ha spiegato Nicoletti, per un progetto di governo che punta a non tralasciare nulla della qualità della vita. In questo contesto un’azione specifica sarà rivolta ai Sassi, simbolo non solo del capoluogo di provincia ma dell’intera regione, bene che – ha aggiunto il primo cittadino – è già volano di sviluppo ma che deve saper guardare oltre al turismo per crearne di nuovo. I Sassi dunque luogo attrattivo anche per progetti di innovazione che abbiamo una dimensione molto più ampia.

Ed ancora le azioni politiche che Nicoletti vuole porre in essere per Matera portano a interventi anche sul tema della tutela delle sub concessioni, sui finanziamenti legati agli interventi sulle infrastrutture pubbliche, sulla rigenerazione urbana e la riqualificazione dei borghi.

Da un punto di vista politico la eterogenea maggioranza a sostegno del sindaco non è riuscita ancora a trovare una quadra sul nome del presidente dell’assise comunale. Anche la seduta di mercoledì pomeriggio è andata in archivio senza novità di rilievo. Neanche la coalizione di opposizione guidata da Roberto Cifarelli ha i numeri per eleggere il presidente del consiglio Comunale. Forse anche per questo Nicoletti, parlando del suo programma, lo ha definito aperto e basato sulle partecipazioni dei cittadini, sul coinvolgimento nelle scelte, sull’attenzione ai bisogni e sulla collaborazione all’interno del consiglio comunale. Non è un programma autoreferenziale ma si deve nutrire di quello che le forze politiche vogliono portare avanti, ha concluso il sindaco.

