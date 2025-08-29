Matera, il sindaco Nicoletti esprime gratitudine all’Asm

Soddisfazione e gratitudine da parte del sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, all’Asm per il sostegno costante alla Città e ai suoi ospiti. Ringraziamenti dovuti dopo il delicato intervento chirurgico di domenica 24 agosto che ha permesso di salvare la vita a due bambini in vacanza a Matera, a seguito di un incidente stradale.

“Un episodio che testimonia l’altissimo livello di competenza, dedizione e prontezza degli operatori sanitari, capaci di intervenire con efficacia e tempestività anche in situazioni estreme, confermando il valore del nostro presidio ospedaliero”, afferma il sindaco Antonio Nicoletti.

Particolare ringraziamento da parte del primo cittadino all’assessore regionale alla sanità Cosimo Latronico, per l’impegno costante nel rafforzare il personale e la struttura dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

“Se ce ne fosse bisogno questo episodio conferma che il Madonna delle Grazie è un presidio di eccellenza, e come tale va rafforzato e difeso nell’interesse di tutti”, conclude il primo cittadino della Città dei Sassi.

